В Ростове в Кумженской роще прошла реконструкция битвы

Историческая реконструкция прошла в донской столице. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове, в этнографическом комплексе «Кумжа», прошла масштабная реконструкция «Бои на южном направлении». Мероприятие приурочили Ростова от немецко-фашистских захватчиков.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, зрители увидели реплики исторической техники, детальную и аутентичную военно-историческую реконструкцию героического подвига советских солдат.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что жители нескольких донских городов смогли увидеть "Поезд Победы".

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