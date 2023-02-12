В Ростове в Кумженской роще прошла реконструкция битвы

Историческая реконструкция прошла в донской столице. Фото: пресс-служба администрации Ростова
В Ростове, в этнографическом комплексе «Кумжа», прошла масштабная реконструкция «Бои на южном направлении». Мероприятие приурочили Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, зрители увидели реплики исторической техники, детальную и аутентичную военно-историческую реконструкцию героического подвига советских солдат.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что жители нескольких донских городов смогли увидеть "Поезд Победы".
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