В Ростове прошел патриотический автопробег.Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове в воскресенье, 12 февраля, состоялся автопробег, приуроченный к 80-ой годовщине освобождения донской столицы от фашистов.

Несмотря на непогоду, в мероприятии приняли участие десятки автомобилистов. Кто-то пришел в военной форме, кто-то взял с собой российский триколор.

- Колонна автомашин прошла через памятные места сражений времен Великой Отечественной войны. Завершилась акция у Кумженского мемориала, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Также в воскресенье в комплексе «Кумжа» прошла битва — реконструкция «Бои на южном направлении».

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