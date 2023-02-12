Частный дом сгорел в Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Багаевском районе, в хуторе Федулов произошел пожар, сообщили в региональном МСЧ. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

- Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте ЧП работали десять спасателей и три спецмашины.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в пожаре, который случился в донской столице, погибли мать и дочь.

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