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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 15:21

Частный дом сгорел в Ростовской области

С огнем боролись 10 спасателей
Анна ШИЛЯЕВА
Частный дом сгорел в Ростовской области

Частный дом сгорел в Ростовской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Багаевском районе, в хуторе Федулов произошел пожар, сообщили в региональном МСЧ. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

- Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте ЧП работали десять спасателей и три спецмашины.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в пожаре, который случился в донской столице, погибли мать и дочь.

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