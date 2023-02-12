В Ростове следователи начали проверку после пожара, в котором погибли мать и дочь

Пожар произошел в пятиэтажке на Западном Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове следователи проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре 39-летней женщины и ее 16-летней дочери, сообщает региональный следком.

Пожар произошел в одной из квартир на Западном. В результате ЧП женщина погибла на месте, а ее дочь — в карете скорой помощи. Глава семьи выжил, но получил ожоги.

- 42-летний мужчина, находившийся в квартире, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь. В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

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