В Ростове в первый рабочий день ожидается переменная облачность и минусовая температура

14 февраля синоптики предупредили о снегопаде и шквалистом ветре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону первый рабочий день принесет с собой переменную облачность и морозы. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 13 февраля в городе целый день ожидается переменная облачность. Утром и днем столбики термометров покажут -7...-4 градуса. К вечеру "потеплеет" до -2. Порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.

Отметим, что во вторник, 14 февраля, синоптики предупредили о снегопаде и шквалистом ветре до 15 метров в секунду.

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(Подробности)