В Ростовской области за 600 млн рублей продают законсервированную угольную шахту

Объект оценили в 600 миллионов рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Ростовской области на продажу выставили угольную шахту "Платовская". Соответствующая информация появилась на популярном сайте бесплатных объявлений 9 февраля.

Сообщается, что объект находится на территории города Гуково и Красносулинского района. Шахту оценили в 600 миллионов рублей.

Автор объявления указал, что готовность объекта к работе составляет 85%. На территории имеется вентиляционный наклонный ствол в 138 метров. Шахта была открыта в 1997 году. С того момента было пройдено 7698 горных выработок.

- По мнению специалистов, оптимальным годовым объёмом добычи на данном объекте будет объём в 450-500 тыс. тн. операционная себестоимость добычи 1 тн. не должна превышать 1000-1100 руб, – сообщил автор объявления.

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(Подробности)