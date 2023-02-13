В Крым и Краснодарский край планируют запустить пассажирские суда из Ростовской области

В 2023 году планируется запустить пассажирские суда "Ростов - Азов – Волгодонск" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ростовской области планируют запустить пассажирские суда в Крым и Краснодарский край. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, также планируют запустить маршруты внутри региона. В 2023 году планируется запустить пассажирские суда "Ростов - Азов – Волгодонск". А в 2025 году запустят маршруты из Ростова в Ейск, Анапу, а также Керчь и Ялту. Для реализации этого проекта власти закупят суда "Валдай 45Р",который вмещает в себя 45 человек. Также планируется закупить "Метеор 120М", в котором можно перевозить до 120 пассажиров.

Отметим, что в Таганроге уже строится причал для судов. Такие же объекты будут создаваться и в других городах Ростовской области.

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(Подробности)