Около 400 детей юга России посмотрели онлайн-лекцию по кибербезопасности Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В преддверии Дня безопасного интернета ведущий российский цифровой провайдер провел для почти 400 учеников «Кванториумов» из 12 городов регионов юга России онлайн-лекцию на тему кибербезопасности. Об этом рассказал директор по развитию «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Эксперт объяснил ребятам, как нужно себя вести в сети, перечислил способы защиты от хакеров и мошенников и безопасной работы с персональными данными.

- Наш мир постоянно меняется. Многие преступники сегодня воруют уже не деньги, а информацию, - отметил специалист. - Поэтому дети, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники в интернете. Это поможет им избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети.

После проведения лекции директор ростовского детского технопарка «Кванториум» Сергей Савченко рассказал, что те или иные действия в сети могут привести к воровству персональных данных или хищению другой конфиденциальной информации. Поэтому хорошо, отметил он, что цифровой провайдер решил провести онлайн-лекцию по кибербезопасности и пригласил юных ростовчан к участию. В свою очередь, ребята отметили, что полученная от спикера информация принесла им пользу и заставила задуматься о цифровой гигиене.

Онлайн-лекция стала далеко не первым просветительским мероприятием цифрового провайдера. Так, уже сейчас бесплатно распространяется выпущенная компанией тематическая книга «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», электронная версия которой доступна на официальном сайте https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/ провайдера. Накануне Дня безопасного интернета представители компании передадут тиражи книг в региональные библиотеки в ряде южных регионов.

Информацию о других социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте https://www.company.rt.ru/social/ компании.

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