В одной из самых привлекательных локаций Ростовской области заработала связь 4G

Фото: МегаФон

В Мержаново, одной из самых притягательных локаций Донского региона, появилась связь 4G. В конце прошлого года МегаФон запустил в этом районе новую базовую станцию. Теперь абоненты смогут за секунды скачивать тяжелые файлы и смотреть фильмы на смартфонах. А гости смогут вести из самых дальних уголков свои онлайн-эфиры. С момента запуска в хуторе в 2 раза вырос голосовой и в 2,5 раза – интернет-трафик.

Мержанового часто можно увидеть на фотографиях и видео пользователей социальных сетей. Здесь находится знаменитый маяк, который стал съемочной площадкой для фильма «Смотритель маяка». После съемок территорию побережья облагородили и организовали интересную зону отдыха для любителей оригинальных фотографий.

Хутор расположен недалеко от Таганрога, в котором активно развивается туристическое направление. По данным администрации города в 2022 году турпоток вырос почти в 1,5 раза. Эксперты оператора, на основе анализа big data выяснили, что интернет-активность туристов за год выросла на 54%. Больше всего гостей было из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Самары. Чтобы обеспечить растущие потребности абонентов оператор расширил сеть в Таганроге, запустил новые объекты связи и модернизировал существующие.

Также улучшилось качество голосовой связи и скорость мобильного интернета в Азове, Новочеркасске, Сальске, Новошахтинске, Зернограде и других городах региона.