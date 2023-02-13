В Ростове участнице «банды амазонок» Инессе Тарвердивевой суд назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы

Инессе суд назначил 25 лет лишения свободы. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Во вторник, 13 февраля, в Ростовском областном суде зачитывают приговор прославившейся на всю страну «банде амазонок». Присяжные уже признали виновными в тяжких преступлениях. На скамье подсудимых - уроженка села Дивное на Ставрополье Инесса Тарвердиева, ее старшая дочь Виктория и ростовские родственники убитого при задержании главаря банды и сожителя Инессы – стоматолога Романа Подкопаева - супруги Анастасия и экс-сотрудник ГИБДД Сергей Синельник.

Теперь свой приговор озвучивает судья. Согласно вердикту, Инессе Тарвердиевой суд назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Приговор подсудимая выслушала, облокотившись плечом на металлическое ограждение, - передает корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" из зала суда.

Напомним, это уже второе дело в отношении «банды амазонок». По первому подсудимые получили 76 лет лишения свободы на всех. Во вторую серию их злодеяний вошли эпизоды, касающиеся в основном убийств сотрудников правоохранительных органов и разбойных нападений и краж на Ставрополье и на Дону.

Мы ведем прямую трансляцию из зала суда. Приговор в законную силу не вступил. И у подсудимых еще есть время его обжаловать.

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