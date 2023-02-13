В Ростове после гибели женщины и ее дочери от взрыва самоката завели уголовное дело

Место происшествия уже осмотрели, назначены судебные экспертизы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове после гибели матери и дочери при пожаре на 2-й Краснодарской возбудили уголовное дело. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по донскому региону.

- Дело возбуждено про части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Место происшествия уже осмотрели, назначены судебные экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

По данным Следкома, трагедия произошла вчера, 12 февраля, в одной из квартир жилого дома. После тушения пожарные нашли тела 39-летней женщины и ее 16-летней дочери с термическими ожогами. Главу семьи, 42-летнего мужчину, с места происшествия увезли в больницу.

Ранее журналистам «КП - Ростов-на-Дону» стала известна предварительная причина случившегося. Пламя могло разгореться от электрического самоката. Известно, что не так давно супруги с девочкой переехали в Ростов-на-Дону из Луганской Народной Республики.

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