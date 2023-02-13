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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:43

Ростовский областной суд не назначил подсудимому по делу «банды амазонок» Сергею Синельнику пожизненный срок

Но лишил его звания лейтенанта
Татьяна ЛЫСЕНКО
По первому решению суда подсудимые получили 76 лет лишения свободы на всех.

По первому решению суда подсудимые получили 76 лет лишения свободы на всех.

В Ростове поставлена точка в громком деле по «банде амазонок», которых подозревали в ста убийствах и кражах. Ростовский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Инессы и Виктории Тарвердиевых, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник.

Гособвинитель просил для Сергея Синельника пожизненное заключение, а для его жены – 25 лет лишения свободы, так как это самое суровое наказание для женщин в России. Однако суд принял другое решение.

Как сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда, экс-сотруднику правоохранительных органов – по версии следствия, именно благодаря его помощи банду долгое время не могли поймать – назначили 25 лет колонии строгого режима с лишением звание старший лейтенант, а также с лишением права занимать должности на госслужбе

Его жена получила меньше остальных подсудимых – 24 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил. И у осужденных еще есть время его обжаловать.

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По версии правоохранителей, за «амазонками» тянулся длиннющий кровавый след преступлений. Оказалось, что безнаказанно разбойничала и убивала банда на протяжении более десятка лет. А свое воинственное прозвище получила не только потому, что в нее входили женщины. Просто в лесополосе - рядом с местом убийства Чудаковых - оперативники обнаружили завернутый в тряпку нож с надписью: «Моей любимой Амазонке». Оказалось, что его изготовил зек для своей любимой девушки. Однако к убийству парочка отношения не имела. Версию отработали, но название осталось (подробности)