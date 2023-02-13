Ростовский областной суд не назначил подсудимому по делу «банды амазонок» Сергею Синельнику пожизненный срок

По первому решению суда подсудимые получили 76 лет лишения свободы на всех.

В Ростове поставлена точка в громком деле по «банде амазонок», которых подозревали в ста убийствах и кражах. Ростовский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Инессы и Виктории Тарвердиевых, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник.

Гособвинитель просил для Сергея Синельника пожизненное заключение, а для его жены – 25 лет лишения свободы, так как это самое суровое наказание для женщин в России. Однако суд принял другое решение.

Как сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда, экс-сотруднику правоохранительных органов – по версии следствия, именно благодаря его помощи банду долгое время не могли поймать – назначили 25 лет колонии строгого режима с лишением звание старший лейтенант, а также с лишением права занимать должности на госслужбе

Его жена получила меньше остальных подсудимых – 24 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил. И у осужденных еще есть время его обжаловать.

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По версии правоохранителей, за «амазонками» тянулся длиннющий кровавый след преступлений. Оказалось, что безнаказанно разбойничала и убивала банда на протяжении более десятка лет. А свое воинственное прозвище получила не только потому, что в нее входили женщины. Просто в лесополосе - рядом с местом убийства Чудаковых - оперативники обнаружили завернутый в тряпку нож с надписью: «Моей любимой Амазонке». Оказалось, что его изготовил зек для своей любимой девушки. Однако к убийству парочка отношения не имела. Версию отработали, но название осталось (подробности)