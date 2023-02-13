В Ростов из Казахстана пытались незаконно ввезти 20 тонн напитков Coca-Cola и Fanta

Всего нелегальный груз состоял из 2 тысяч упаковок. Фото: сайт Южного таможенного управления

В Ростов-на-Дону из Казахстана пытались незаконно доставить 20 тонн напитков Coca-Cola и Fanta. Этот груз во время проверки задержали на территории Астраханской области, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Всего нелегальный груз состоял из 2 тысяч упаковок с бутылками размером 0,5 и 1 литр. Сладкую газировку везли из Атырау.

- Во время проверки документов выяснилось, что получателем указали организацию, которая прекратила свою деятельность еще в 2022 году. После этого поставку признали фиктивной и машину с товаром отправили назад, - уточнили в таможенном управлении.

Добавим, этот случай произошел еще в январе 2023 года, но о нем рассказали только сейчас. Всего же за прошедший месяц на автомобильном пункте пропуска в Астраханской области проверили более 7 тысяч грузовиков. В девяти авто товары перевозили с нарушениями.

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