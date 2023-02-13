Стали доступны денежные переводы в юанях на счета российских банков Фото: Артем КИЛЬКИН

Россияне получили возможность переводить денежные средства в китайской валюте на счета в российских банках. По сообщению ВТБ, сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах, а также при проведении операций с брокерского счета.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту по выгодному курсу в мобильном приложении, интернет-банке или через брокерский счет по биржевому курсу. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки.

Максимальная сумма операций в сутки составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц – совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении банка.

- Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, так и повседневных расчетов среди населения. Теперь можно купить валюту по выгодному курсу и пополнить валютные счета или вклады в юанях. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно, - отметил начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии.