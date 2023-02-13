Плановый ремонт энергоблока № 2 стартовал на Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Энергоблок № 2 Ростовской АЭС отключен от сети 11 февраля и остановлен для проведения планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

- У нас продолжается ремонтная кампания. Так, девятого февраля, мы подключили к сети после планово-предупредительного ремонта третий энергоблок, после приступили ко второму, - объясняет главный инженер Андрей Горбунов. - Речь идет о среднем ремонте реакторной установки, он подразумевает частичную выгрузку тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора.

Чтобы поддержать оборудование в стабильно рабочем состоянии и гарантировать безопасность выработки электроэнергии, все работы будут выполнены как на основном оборудовании реакторной установки, так и на всех трех системах, обеспечивающих безопасность объекта.

В перечень работ входит капремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, средний ремонт генератора с выводом ротора и ремонт оборудования турбинного отделения. Модернизация объекта включает замену армоканатов защитной оболочки, также на приводных турбинах будут установлены автоматы безопасности, на электрооборудовании будут проведены работы по увеличению мощности и периоду между ремонтами турбогенератора.

Напомним, второй энергоблок был введен в эксплуатацию в 2010 году. С тех пор он выработал свыше 89,6 млрд кВтч электроэнергии — такого количества хватит на нужды жителей и предприятий донского региона на четыре года и шесть месяцев. За 13 лет работы энергоблока № 2 удалось не допустить попадания в атмосферу около 42 миллионов тонн углекислого газа, который выработался бы при сгорании органического топлива.

- Работа электростанции способствует достижению большой цели — в два раза уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу к 2030 году и до нуля к 2050 году, - подчеркнули в компании.

В АЭС добавили, что сейчас энергоблоки №№ 1, 3 и 4 работают в штатном режиме. Кроме того, радиационный фон в районе атомной электростанции и на соседних территориях соответствует норме.