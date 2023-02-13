Составлен рейтинг лучших ипотечных программ с господдержкой

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Эксперты аналитического департамента сервиса «Выберу.ру» представили в январе рейтинг лучших ипотечных программ. Они изучили текущие параметры ипотечных программ и составили рейтинг ипотек на приобретение новостройки с господдержкой. Третье место в топе занял банк «Центр-инвест».

При формировании рейтинга специалисты портала учитывали такие критерии, как процентная ставка и возможность ее снижения, размер ежемесячных платежей и первоначального взноса, полная стоимость кредита и его срок, условия страхования, наличие дополнительных комиссий.

Эксперты отметили программу «Ипотечный кредит с господдержкой на первичном рынке». Она позволяет клиентам приобрести недвижимость в новостройке по ставке 7% годовых с первоначальным взносом от 15% и максимальным сроком кредитования до 20 лет.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Важными преимуществами ипотечных программ банка являются низкие ставки, отсутствие обязательного страхования и комиссий, а также досрочное погашение без штрафов.

Банк «Центр-инвест» принимает участие в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предлагает широкую линейку собственных кредитов.

Подробнее ознакомиться с условиями ипотечных программ можно на сайте.

Реклама. LjN8KXzRd