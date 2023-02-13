Следователи проверят в Батайске информацию о семье, замерзающей без отопления

Подробности истории с отоплением уже выясняют специалисты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области проверят информацию о коммунальных проблемах жительницы Батайска, которая осталась без отопления. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- В СМИ были опубликованы сведения о том, что батайчанка и ее ребенок уже несколько дней находятся в квартире на улице Нефтегорской без отопления, а сотрудники ЖКХ не предпринимают никаких мер к решению проблемы, - говорится на сайте Следкома.

Специалисты ведомства уже начали выяснять подробности этой истории. По итогам разбирательства примут процессуальное решение.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что женщина после заезда в свое жилье обнаружила холодные батареи. По этой проблеме пострадавшая якобы несколько раз вызывала сотрудников горгаза и управления ЖКХ, но сразу на месте ничего решить не могли. Как на самом деле обстояло дело, теперь должны установить представители Следственного комитета.

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