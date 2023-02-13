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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:27

Продажи автокредитов на Юге страны в январе выросли на 8% по сравнению с декабрем

Одним из лидеров по объемам выданных средств стала Ростовская область
Наталья ВЕСНИНА
Продажи автокредитов на Юге страны в январе выросли на 8% по сравнению с декабрем

Продажи автокредитов на Юге страны в январе выросли на 8% по сравнению с декабрем

В январе текущего года жители Юга России получили, по данным ВТБ, более 540 автокредитов. Это на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил 600 млн рублей, что оказалось более чем на 8% выше итогового месяца прошлого года. Средний чек одного автокредита составил 1,2 млн рублей.

Лидерами по объему выданных средств в январе стали Краснодарский край (260 млн рублей), Ростовская область (около 192 млн). На третьем месте расположилась Волгоградская область, где банк оформил автокредитов более чем на 115 млн рублей. Жители Астрахани за первый месяц года оформили займы на общую сумму более 37 млн рублей.

В целом по стране банком было выдано порядка 6,9 млрд рублей автокредитов, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021 года.