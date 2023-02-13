В Ростовской области в районе Самбека при получении взятки поймали фальшивого инспектора

Липовый сотрудник останавливал фуры и обстоятельно их проверял Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в районе села Самбек сотрудники ФСБ поймали фальшивого сотрудника Ространснадзора. Мужчина пытался скрыть свою незаконную деятельность, но эта попытка оказалась тщетной, рассказали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть».

Предварительно, липовый сотрудник останавливал фуры, обстоятельно их проверял и сразу же находил целый ряд нарушений. После этого хитрец предлагал водителям быстро решить вопрос с помощью денег.

Когда ряженого обманщика приметили силовики, он бросился в кусты и выбросил несколько смятых купюр. Позже задержанный признался, что до этого работал работал в ГИБДД, но был уволен за взятки.

Добавим, 13 февраля в пресс-службе донского главка МВД прокомментировали похожий случай, который произошел в прошлом году в Каменске-Шахтинском. Там фальшивого специалиста Ространснадзора уличили в обмане на 30 тысяч рублей. После этого завели дело по статье «Мошенничество».

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