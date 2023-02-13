В Ростовской области запущена первая экосистемная подписка для детей

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

В Ростовской области родители смогут воспользоваться экосистемной подпиской МТС Junior, включающей в себя разные полезные сервисы, такие, как определение местоположения ребенка, развивающие онлайн-курсы, музыкальный ресурс, онлайн-кинотеатр с детским режимом и т.п.

Чтобы узнать в режиме реального времени, где находится ребенок или дозвониться до него при нулевом балансе, достаточно подключиться к сервису. Родителям придут уведомления, когда ребенок покинет дом, школу или двор, отследит заряд батареи телефона и позволит воспользоваться другими полезными функциями.

Подписка позволит исключить взрослый контент и рекламу из популярных мультфильмов, фильмов, аниме, комфортно слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект. Внедрены и сервисы по обеспечению цифровой безопасности – защита от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений на платные короткие номера, защита от подключения ненужных подписок и платного выхода в интернет, если исчерпан пакет трафика.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

При этом пользователи получают возможность безлимитно общаться в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, социальных сетях Likee, VK и Одноклассники.

- Наша компания продолжает идти по пути лидерства и первой запускает экосистемную подписку на сервисы для родителей и их детей. Ее также могут подключить и абоненты других операторов. В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям – с пользой проводить время в интернете, – отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.