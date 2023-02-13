Около Дома книги в Ростове открыли памятную табличку

Торжественная церемония была приурочена к 80-летию освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В понедельник, 13 февраля, в Ростове около Дома книги открыли мемориальный знак в память о мирных жителях, погибших здесь в июле 1942 года. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Торжественная церемония была приурочена к 80-летию освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. До войны в сквере на пересечении улицы Большая Садовая и проспект Буденновский находился главный ростовский универмаг. Ростовчане во время Великой Отечественной войны использовали его подвалы как бомбоубежища, пока 17 июля 1942 года один из вражеских бомбардировщиков не сбросил на этот перекресток бомбы. Здание было разрушено до основания, а мирные жители засыпаны обломками. Вошедшие в город оккупанты не разрешили откапывать выживших после налета, жители донской столицы оказались погребены заживо.

Мероприятие, прошедшее 13 февраля, было открыто поэмой Роберта Рождественского под названием «Реквием». О своей жизни в годы оккупации всем присутствующим рассказала ростовчанка Венера Саркисян. Завершилась церемония минутой молчания и возложением к мемориальному камню красных гвоздик.

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