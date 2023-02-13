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НовостиОбщество13 февраля 2023 15:13

В центре Ростова возведут королевские башни с уличным кинотеатром и сквером

Все перечисленное собираются разместить на улице Привокзальной
Ангелина СКИБА
Жилой комплекс будет состоять из четырех 25-этажных высоток

Жилой комплекс будет состоять из четырех 25-этажных высоток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону в ближайшее время планируют строительство нового ЖК с уличным кинотеатром, собственным сквером и спортивной территорией почти на 1 тысячу квадратных метров.

Все перечисленное собираются разместить на улице Привокзальной. Жилой комплекс, название которого переводится как «королевские башни», будет представлять собой четыре 25-этажные высотки. Под торговым центром собираются оборудовать два этажа парковочных мест.

Известно, что архитектуру зданий разработали по индивидуальному проекту. Фасады собираются выполнить из элитного кирпича серого, белого и графитового оттенков. Остекление будет панорамным. К каждому дому обещают подвести автономные котельные. Реализацию дизайн-проекта территории возьмет на себя застройщик.

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