Ростов-на-Дону украсили к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

14 февраля в городе задействуют 40 пилонов, 20 билбордов и 10 ситибордов. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Ростов украсили к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. О готовности донской столицы к памятной дате в социальных сетях рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В память о героях, сражавшихся за освобождение Ростова, на пилонах размещены плакаты с изображением 34 ветеранов, которые и сегодня проживают в нашем городе. На экранах будут транслироваться видеоролики, посвященные знаменательному событию. Ростов помнит и гордится Победой 1943 года, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, 14 февраля в городе задействуют 40 пилонов, 20 билбордов, 10 ситибордов и 60 экранов.

Добавим, сегодня же в Ростове-на-Дону на здании Юридической гимназии № 9 имени Сперанского открыли памятную доску в честь Владимира Иванова - героя, погибшего в зоне специальной операции.

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