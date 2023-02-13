В Ростове произошло ДТП с автобусом № 55

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с пассажирским автобусом № 55. Авария случилась 13 февраля около 14 часов на улице Богулевского.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 53-летний водитель автобуса двигался в сторону Портовой. В какой-то момент он потерял управление и врезался в "Форд Торнео" под управлением 37-летнего шофера. От сильного удара иномарку отбросило в стоящий "Форд Транзит", за рулем которого находился 56-летний водитель.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров. Никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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