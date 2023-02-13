В Ростовской области у жителей осталось 7 дней, чтобы оформить льготный проездной

С 9 января почти 23,5 тысячи льготников Дона подали документы на получение проездной карты. Фото: правительство Ростовской области

У жителей Ростовской области осталось 7 дней, чтобы оформить льготный проездной. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Отметим, что льготным проездным можно пользоваться с 1 мая. Сейчас граждане используют соцбилет, который предъявляют водителю автобуса. С мая им уже нельзя пользоваться. Так, у льготников появился выбор: получить денежную компенсацию в размере 1055 рублей или оформить льготный проезд.

Заявление на оформление электронного проездного билета написали уже 10 тысяч федеральных льготников из более чем 16 тысяч пользующихся бумажным единым социальным проездным билетом.

Необходимость получения электронных проездных документов связана с внедрением безналичной оплаты проезда в регионе. Теперь автотранспортные предприятия будут получать возмещение за проезд фактически перевезенных людей, - добавил замгубернатора Андрей Пучков.

Отметим, что граждане, которые хотят отказаться от выплат и получить проездную карту, должны написать заявление. С 9 января почти 23,5 тысячи льготников Дона подали документы на получение проездной карты. Заявления принимаются до 20 февраля.

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(Подробности)