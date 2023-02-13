В устранении недостатков нуждаются больше 10% пешеходных переходов в Ростовской области

На начало февраля текущего года из 9382 переходов недостатки найдены на 993 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области больше 10% пешеходных переходов нуждаются в ремонте. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

По информации, на начало февраля текущего года из 9382 переходов недостатки найдены на 993. В числе 1263 "зебр", которые расположены рядом со школами, требуют ремонта 100 пешеходных переходов. Причиной деформации асфальта и дорожного покрытия стали погодные условия, износ материалов, а также акты вандализма местных жителей.

– Работы по поддержанию пешеходных переходов в состоянии, соответствующем национальным стандартам, находятся на постоянном контроле министерства, – отметил министр транспорта Владимир Окунев.

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(Подробности)