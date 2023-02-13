В Ростовской области до конца февраля откроют два детских сада

В новых детских садах есть все необходимое для комфорта малышей. Фото: правительство Ростовской области
В Советском микрорайоне до конца месяца откроют два детсада. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
Так, в поселке Чирском детский сад откроет двери для 60 ребят, половина из них ясельного возраста. Еще одно дошкольное учреждение откроют в селе Чистяково для 50 ребят, в том числе для 20 малышей возрастом до 3 лет.
– На территории донских муниципалитетов мы продолжаем планомерную реализацию регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Эта работа позволяет повысить доступность дошкольных организаций и дает возможность мамам вернуться к трудовой деятельности, – отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов.
В новых детских садах есть все необходимое для комфорта малышей. На территории учреждений выполнено благоустройство, есть игровые и спортивные площадки. В каждой группе находится игровая комната, буфет, спальня, санузел и раздевалка. Также имеются залы для занятия физкультурой и музыкой.
На строительство детсада в Чирском выделено 99,1 млн рублей, а для сада в селе Чистяково направлено 89,4 млн рублей.
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