В Ростовской области директор фирмы пойдет под суд за поставку контрафактных приборов для АЭС

Директор компании самостоятельно их изготовил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области перед судом предстанет директор фирмы, занимающейся продажей приборов радиационного контроля и спректроанализаторов для атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Как выяснилось, паспорта качества предоставляемых товаров были поддельными. Директор компании самостоятельно их изготовил. Из-за этого на АЭС под Воронежем могли произойти ЧП и аварии.

Когда о липовых документах стало известно, руководителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей». Следователи завершили расследование и направили дело в Новочеркасский городской суд Ростовской области.

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