В Ростове жилой комплекс получил статус масштабного инвестиционного проекта

Жилой микрорайон находится на улице Таганрогской. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове в Октябрьском районе жилой комплекс получил статус масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Жилой микрорайон находится на улице Таганрогской. На территории расположены 22 многоэтажки, общей площадью 506 тыс. кв. метров.Застройщик обязуется передать в муниципальную собственность 686 квартир.

Отметим, что компании необходимо провести на участке инженерную подготовку. На территории создадут три детских сада от 720 до 765 мест. Также на территории ЖК будут располагаться школы вместимостью до 2500 мест. Для комфортного досуга жителей в жилом комплексе будут располагаться парки и пешеходные аллеи. Для удобства автовладельцев застройщик пообещал построить подземную парковку.

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(Подробности)