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НовостиОбщество13 февраля 2023 19:53

В Ростове ищут без вести пропавшую женщину

Александра Иванова не выходит на связь с близкими с прошлой весны
Лейла МИРИШОВА
Женщина пропала по пути из Ростова в Нижний Новгород. Фото: "ЛизаАлерт"

Женщина пропала по пути из Ростова в Нижний Новгород. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 48-летнюю Александру Иванову. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Женщина не выходит на связь с близкими с 23 апреля прошлого года. Согласно ориентировке она пропала по пути из Ростова в Нижний Новгород. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшей около 174 сантиметров. У нее среднее телосложение, коричневые волосы и карие глаза. В чем была одета Александра неизвестно, но с собой у нее была черная кожаная сумка и такой же рюкзак.

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