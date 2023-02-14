В День всех влюбленных в Ростове будет идти снег с дождем

Порывы ветра в этот день составят 14 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День святого Валентина в Ростове целый день будет идти снег с дождем. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Во вторник, 14 февраля, синоптики прогнозируют снег с дождем, который продлится весь день. Утром столбики термометров покажут +1 градус, а в остальные часы температура воздуха не поднимется выше 0. Порывы ветра в этот день составят 14 метров в секунду.

В такую погоду автомобилистам стоить быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость во время движения.

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