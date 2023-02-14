Ростов-на-Дону отмечает 80-летие освобождения города от фашистов

В Ростове-на-Дону отмечают 80-летие освобождения города от немецких захватчиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону отмечают 80-летие освобождения города от немецких захватчиков. В честь этого события в городе пройдут патриотические мероприятия. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны Ростов оккупировали немецкие захватчики. С 1941 по 1943 гг. фашисты всячески издевались над мирным населением. Город был изранен войной. Сотни стариков, женщин и детей были расстреляны и замучены до смерти фашистами. Только 14 февраля 1943 года немецкие захватчики были окончательно изгнаны из столицы Дона.

Сегодня в городе пройдет форум «Город Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны». Кроме того, в порядок приведут все 120 памятников героям войны.

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