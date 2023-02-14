На территории Ростовской области 15 февраля ожидается сильный снег и ветер

Порывы ветра в этот день достигнут почти 65 километров в час.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На территории Ростовской области 15 февраля ожидается сильный ветер и снегопад. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным синоптиков, в отдельных муниципалитетах жителей предупредили о налипании мокрого снега на провода и деревья. Водителям стоит быть внимательнее во время движения, необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в ДТП.
Порывы ветра в этот день достигнут почти 65 километров в час. А в южных и восточных районах скорость ветра достигнет 86 километров в час. Столбики термометров местами опустятся до -7 градусов, при прояснениях температура составит -10. В некоторых районах температура достигнет +1 градуса.
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