В Ростове-на-Дону из-за метели и снегопада службы такси подняли цены на поездки

Обычные маршруты в непогоду оказались дороже обычного Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Утром 14 февраля из-за снега и метели службы такси в Ростове-на-Дону подняли цены на поездки. На это пожаловались некоторые жителей донской столицы.

Люди утверждают, что в непогоду обычные маршруты для них оказались почти вполовину дороже обычного. Например, чтобы добраться от Привокзальной площади до улицы Варфоломеева, нужно было потратить почти 400 рублей, а за дорогу из Сельмаша в центр в некоторых случаях брали по 500 рублей.

Вероятно, стоимость поездок изменилась из-за повышенного спроса на машины среди самих пассажиров - в будний день, да еще и в непогоду многие пытались успеть на работу и учебу. К слову, к 9 утра, судя по онлайн-приложениям, ситуация немного стабилизировалась и цены вернулись к обычным.

Напомним, утром на донскую столицу обрушились метель и снегопад. Ветер в течение дня должен быть юго-западный, около 9-14 м/с, временами порывы могут достигать 15-18 м/с. Такую же погоду обещают и на завтра, 15 февраля.

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