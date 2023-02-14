Продажи ипотеки в России в 2023 году могут увеличиться и превысить 5 трлн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты ожидают, что в этом году российские заемщики могут оформить жилищные кредиты более чем на 5 трлн рублей. На фоне ограничений субсидированных программ застройщиков может произойти снижение доли новостроек в выдачах, при этом как минимум на четверть вырастет спрос на частное строительство. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

На развитии рынка в 2023 году скажется продление ипотечных госпрограмм и индексация материнского капитала. При этом основной спрос будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья, на который придется 60-65% всех ипотечных сделок. Его развитие будет зависеть от ценовых параметров по рыночным программам.

- В 2022 году российские банки показали второй результат продаж ипотеки в своей истории (более 4,8 трлн рублей). В этом году выдачи могут превысить 5 трлн. Одним из факторов развития ситуации на рынке станет решение вопроса по субсидированным программам от застройщиков. В любом случае ипотека традиционно станет драйвером всего российского розничного кредитования, - заявил Анатолий Печатников.

Он добавил, что в 2023 году на фоне дальнейшего роста интереса россиян к частным домам продолжит увеличиваться объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.