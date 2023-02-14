В «ЮгСтройИнвест» прокомментировали сообщения о получении контроля над застройщиком старого аэропорта

Старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыли в 2018 году. Фото: Артур Селимов

В ГК «ЮгСтройИнвест» прокомментировали сообщения о том, что компания получила контроль над ООО «Аэро-сити». Изменения появились ранее в Едином государственном реестре юридических лиц.

- «ЮгСтройИнвест» рассматривает участие в проекте в рамках утвержденного комплексного развития территории старого аэропорта. В остальном, решений никаких не принято, в том числе по коммерческой составляющей, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

До этого в ЕГРЮЛ появились изменения, в рамках которых было указано, что ООО «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» теперь владеет 100 % доли в уставном капитале ООО «Аэро-Сити». Залогодержателем выступает АО «Ростоваэроинвест».

Напомним, площадки старого аэропорта донской столицы планируют преобразить в рамках комплексного развития территории. Всего масштабное обновление должно затронуть примерно 367 га. На свободном пространстве собираются возвести около 1,5 млн кв. метров жилья, а также школы, детские сады и офисные здания. Этот проект намерены выполнить до 2040 года.

Добавим, старый аэропорт Ростова-на-Дону закрыли еще весной 2018 года, после ввода в эксплуатацию аэропорта Платов.

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