В 2023 году прогнозируется рост портфеля классических сбережений физлиц почти на 6% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Объем классических пассивов физических лиц в российских банках в текущем году, как ожидают эксперты, увеличится на 5,9% и достигнет 38,78 трлн рублей. Дедолларизация сбережений продолжится, при этом вырастет интерес к вкладам в альтернативных валютах. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В 2022 году объем классических сбережений физлиц в российских банках увеличился на 5,5% и достиг 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года. Драйвером роста выступили классические депозиты, объем которых за год увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей.

- По нашим прогнозам, с учетом ожидания снижения инфляции до уровня 5–6% ключевая ставка в этом году может сохраниться в пределах 7-8%, что стабилизирует рыночную конъюнктуру на текущем уровне. Соответственно, ставки по срочным депозитам в рублях будут варьироваться в зависимости от срока размещения на уровне 8% годовых, наиболее высокая доходность будет обеспечена при размещении средств на 2-3 года, – прокомментировал Анатолий Печатников.

По его словам, в результате одним из ключевых трендов станет модернизация срочных депозитов на рынке в сторону кастомизации – возможности для клиентов настроить продукт «под себя» с учетом графика накоплений и трат. А вклады-конструкторы позволят клиентам самостоятельно выбирать срок и условия депозита.