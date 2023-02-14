В Ростовской области двоих призывников отправили в колонию общего режима

Один из задержанных вину признал частично, второй - полностью отрицал конфликт Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вступил в силу приговор в отношении двоих бывших призывников, которых осудили за нападение и вымогательство. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Новочеркасского гарнизонного суда.

Как пояснили в инстанции, в прошлом году молодые люди несколько раз требовали у сослуживца 1 тысячу рублей, но постоянно слышали отказ. В итоге недовольные парни избили непреклонного товарища. После этого было возбуждено дело.

На слушаниях один из задержанных вину признал лишь частично, пояснив, что никакого вымогательства не было. Второй подозреваемый вовсе отрицал ситуацию. Однако эти заявления не помогли, и бывшие новобранцы получили 1 год и 3 месяца, а также 1 год и 6 месяцев колонии общего режима соответственно.

Добавим, приговор был обжалован, но в Южном окружном военном суде его оставили без изменения.

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