Более двух тысяч человек почтили память воинов-освободителей Ростова-на-Дону

Цветы и венки возложили под сильным снегопадом. Фото: сайт правительства Ростовской области

14 февраля на Театральной площади Ростова-на-Дону провели памятную акцию в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ростовчане возложили цветы и венки, состоялась минута молчания.

В торжественной церемонии под сильным снегопадом приняли участие более двух тысяч человек. Мероприятие посетили в том числе курсанты, школьники, члены Советов ветеранов, а также представители власти: глава региона Василий Голубев, председатель донского Заксобрания Александр Ищенко и председатель гордумы - глава города Зинаида Неярохина.

- Мы почтили память не доживших до наших дней Героев минутой молчания на мемориальном комплексе «Воинам-освободителям», - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Добавим, Ростов-на-Дону захватывали дважды. Первая оккупация продлилась неделю, вторая - более 200 суток.

За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу донскую столицу наградили орденом Отечественной войны I степени. 5 мая 2008 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ростову-на-Дону почетного звания «Город воинской славы».

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