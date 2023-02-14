Энергетиков Ростовской области из-за снегопада перевели в режим повышенной готовности

Снежные осадки и метель в Ростовской области пока не прекращаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области из-за непогоды работу энергетиков перевели в режим повышенной готовности. Информацию об этом сегодня,14 февраля, указали на сайте донского правительства.

- К оперативно-восстановительным работам в случае необходимости могут приступить 572 бригады: 2783 человека и 1170 единиц техники. Также в готовности находятся 940 резервных источников электроснабжения мощностью 36 Мвт, - говорится в сообщении.

Пожаловаться при отключении электричества жители Дона могут по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети». Для абонентов «Донэнерго» также организовали круглосуточную горячую линию.

Напомним, с прошедшей ночи Ростовскую область начало засыпать снегом. Осадки не прекращаются и во второй половине дня 14 февраля. В отдельных территориях из-за сильного ветра разыгралась метель. Сейчас на федеральные и региональные трассы уже вывели коммунальную технику. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

АЛЛО!

Телефон контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220

Горячая линия «Донэнерго»: 8-800-222-05-50

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