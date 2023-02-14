В Ростове-на-Дону около мемориалов на вахту заступил почетный караул

На вахту заступил почетный караул из военных и юнармейцев. Фото: сайт Министерства обороны России
14 февраля в восьми районах Ростова-на-Дону около мемориалов на вахту заступил почетный караул из военных и юнармейцев. В городе почтили память воинов-освободителей от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба ЮВО.
Также сегодня рота почетного караула торжественным маршем прошла по Театральной площади. Состоялась минута молчания, ростовчане возложили цветы и венки. Память погибших бойцов Красной армии почтили военные, представители власти, ветераны Вооруженных Сил, юнармейцы, кадеты и школьники.
Напомним, в годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды находился в оккупации. Впервые город был захвачен в ноябре 1941 года. Отбивали донскую столицу в течение недели.
В июле 1942 года фашисты вновь захватили Ростов. На этот раз оккупация продлилась восемь месяцев. 14 февраля соединения 28-й армии завершили семидневный штурм и навсегда изгнали врага из города.
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