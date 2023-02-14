В Ростовской области за 2022 год изготовили почти 6 млн бутылок винодельческой продукции

За прошлый год урожай винограда составил около 10 тысяч тонн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за прошлый год изготовили почти 6 млн бутылок винодельческой продукции. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Согласно статистике, эти показатели в два раза превышают результаты 2021 года. Так, за 2022 год объем производства таких напитков в Ростовской области увеличился до 1,9 млн бутылок. За прошлый год урожай винограда составил около 10 тысяч тонн, это в два раза больше, чем за 2021 год.

Кроме того, с 1 февраля в структуре управления пищевой и перерабатывающей промышленности регионального Министерства сельского хозяйства создали отдел виноделия. Он частично получил полномочия, которые находились у департамента потребительского рынка Ростовской области.

Отметим, что в прошлом году поддержка виноградарства в донском регионе была увеличена на треть. Так, было выделено больше 64 млн рублей.

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