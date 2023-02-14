В Ростовской области осудили парня, который поджег военкомат

Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области суд вынес приговор парню, который поджег военкомат. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Оперативники установили, что в мае прошлого года 19-летний житель Гуково искал работу в Интернете. Он наткнулся на одного мужчину, который предложил ему за 3 тысячи рублей поджечь военкомат. Парень согласился и в ночь на 13 мая вместе с другим сообщником поджог военкомат. После чего, они скрылись с места преступления.

Позже 19-летнего парня задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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