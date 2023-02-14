В Ростовской области за неубранный снег и лед возбудили 39 административных дел

Многие дороги завалило снегом, а донскую столицу сковало 9-бальными пробками. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за неубранный снег и лед возбудили порядка 40 административных дел. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Во вторник, 14 февраля, в Ростовской области целый день шел снегопад и был сильный ветер. Многие дороги завалило снегом, а донскую столицу сковало 9-бальными пробками.

Административная инспекция напомнила местным органам самоуправления о необходимости проводить уборку территорий.

Сейчас инспекторы проводят мониторинг объектов социальной и транспортной инфраструктуры. За сегодняшний день выявили больше 100 нарушений и возбудили 39 административных дел. Больше всех нарушений выявили в Ростове, Таганроге, Шахтах, Каменске-Шахтинском, а также Белокалитвинском, Каменском, Миллеровском районах.

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