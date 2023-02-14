В Шахтах в массовом ДТП пострадали три человека

В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ-211440" 34 и 30 лет, а также 44-летний пассажир автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах в массовом ДТП с автобусом пострадали три человека. Авария произошла 14 февраля около 15:10 на улице Чаплыгина.

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 28-летний водитель "ВАЗ-211440" не справился с управлением и врезался в "Митсубиси Паджеро" под управлением 44-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

От сильного удара отечественный автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом "ПАЗ-320540", под управлением 65-летнего водителя.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ-211440" 34 и 30 лет, а также 44-летний пассажир автобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. После оказания медицинской помощи пассажир автобуса отпущен домой. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 5 пассажиров, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина ранил водопроводчика ножом из-за постоянных проблем с водой

Коммунальные проблемы житель так и не решил, а теперь ему грозит срок в колонии

(Подробности)