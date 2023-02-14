В Сальске водитель иномарки сбил 17-летнего парня на "зебре"

От удара парень отлетел на несколько метров и упал на асфальт. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сальске 17-летний парень попал под колеса легковушки. Происшествие случилось около 18 часов 14 февраля.

По предварительным данным, 66-летний водитель "Ниссан Ноут" ехал по улице Береговой. В районе дома №66 на дорогу вышел пешеход. Подросток переходил проезжую часть по "зебре". Автомобилист не успел вовремя остановиться и сбил его. От удара парень отлетел на несколько метров и упал на асфальт.

- В результате ДТП 17-летний пешеход получил травмы, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшего доставили в медучреждение.

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