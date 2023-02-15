В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 29 человек

За все время пандемии с опасным вирусом смогли справиться 428 842 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус смогли побороть еще 29 человек. Об этом сообщили 14 февраля на сайте стопкоронавирус.рф.
За все время пандемии с опасным вирусом смогли справиться 428 842 человека.
В основном болезнь переносится в легкой форме. У многих наблюдалось повышение температуры, боль в горле, насморк и общая слабость. С легкой формой пациентов отправляют лечиться домой. С более тяжелой формой больных помещают в стационар, где врачи внимательно следят за их состоянием.
Напомним, что гражданам необходимо соблюдать меры профилактики.
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