В Ростове 15 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег и минусовую температуру

Вечером в городе ожидается небольшой снег с дождем, а столбики термометров покажут -3
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону синоптики пообещали небольшой снег и мороз. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
По данным специалистов, 15 февраля в городе целый день будет пасмурная погода. Утром и днем столбики термометров покажут -2...-1 градус. Вечером в городе ожидается небольшой снег с дождем, а столбики термометров покажут -3 градуса. Порывы ветра в этот день достигнут 8 метров в секунду.
Отметим, что 16 февраля погода в городе будет пасмурной, но без осадков.
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