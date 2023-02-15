С начала года в Ростовской области пять человек обратились в больницы из-за укусов клещей

В случае укуса клеща нужно сразу же обратиться в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года уже пять жителей Ростовской области обратились в больницы после укусов клещей. Это значит, что зима никак не повлияла на агрессивных кровососущих, говорится на сайте донского правительства.

Власти отмечают, что погодно-климатические условия на Дону оказались вполне подходящими для клещей, которым комфортно даже в холода.

Жителям региона напоминают, что накожники часто переносят различные инфекции. Например, в 2022 году регистрировали случаи крымской геморрагической лихорадки, иксодовых боррелиозов, лихорадки Ку, туляремии, лептоспироза и бруцеллеза.

Защититься от некоторых инфекций можно с помощью дератизации, дезинсекции, противоклещевой защиты и вакцинации. Если люди не будут делать прививки, может увеличиться заболеваемость. Иммунизация особенно важна для специалистов, которые занимаются полевыми и лесными работами, обрабатывают мех, заняты в лабораториях.

Добавим, ежегодно для снижения численности клещей в Ростовской области проводят обработки территорий, но это не убирает маленьких паукообразных полностью. В связи с этим не стоит полагаться только на санитарные меры. После прогулок на природе следует осматривать себя и свою одежду.

Клещи обычно попадают на открытые части тела, но редко присасываются на видимых местах, заползая под одежду. На это у паукообразных уходит около 30 минут. Из-за такой медлительности их можно вовремя обнаружить. В случае укуса нужно сразу же обратиться в больницу. Медики должны снять клеща и обработать рану.

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