В Ростовской области за неубранный снег и лед завели 39 административных дел

Больше всего недочетов зафиксировали в Ростове, Каменске-Шахтинском, Шахтах и Таганроге. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области после проверок обнаружили более 100 нарушений, связанных с уборкой улиц от снега и льда. Всего было возбуждено 39 административных дел, сообщили донские власти.

Больше всего недочетов зафиксировали в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Таганроге, а также в Белокалитвинском, Каменском и Миллеровском районах. При этом в Каменске-Шахтинском, Каменском и Орловском районах плохо организовали расчистку наледи около двух детсадов и двух школ.

- Обязанности по ликвидации последствий снегопада не выполняли управляющие компании и ТСЖ в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах и Таганроге, а также на территории Сальского района, - говорится на сайте правительства региона.

Областная административная инспекция предупреждает предприятия ЖКХ, коммунальные службы, управляющие компании и подрядные организации об ответственности за ненадлежащую уборку снега.

Нарушителям грозят штрафы: для физический лиц - до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - до 70 тысяч рублей. При повторной халатности сумма штрафа значительно увеличится.

- Нужно эффективно организовывать работу. Весь зимний период за уборкой снега и наледи будет установлен контроль инспекции, - подчеркнул начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка.

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